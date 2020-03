RESIDENT EVIL 3

9/10

[pos=centre]- Hello tout le monde aujourd'hui enfin je suis en mesure de vous donner mon avis sur Resident Evil 3 Remake.Cette avis purement subjectif avec le meilleur recul possible pour vous faire part des qualités et défauts du jeux.Tout d'abord j'aimerais commencer par la durée de vie car a mon sens ce critère est tout aussi subjective et vari énormément d'un joueur à l'autre j'ai commencé en normal terminer en 7h59.Sans rusher j'ai fouillé tranquillement, lu tout les documents très intéressants au passage. juste loupé un coffre dans l'hôpital. j'ai pas trouvé le code et j'étais dans une situation critique a ce moment donc j'ai continué mon aventure.Le jeux et a peine moins dure que le 2 au meme rang de difficulté mais a noté qu'il y aura deux rang au dessus de hardcore dont un déblocable après avoir fini ce dernier. les zombies sont moins resistant mais plus nombreux.Graphiquement le jeux est vraiment magnifique, les éclairages, le niveau de détails et la modélisation des personnages est exemplaire, une vraie baffe a ce niveau, c'est beau, c'est fluide j'ai noté aucun ralentissement dans ma partie, juste un chouïa daliasing parfois. ( ps4 pro )Les combats de boss, la mise en scène dingue et l'ambiance sont les gros points fort, le scénario apporte quelques précisions bienvenue.Nemesis c'est la star du jeux et sincèrement mon avis n'a pas changé par rapport a l'original the best boss de la saga.Vous allez le kiffé y a une scène particulière qui fait pensé au film apocalypse mais pas en mal j'en dit pas plus.Les musiques sont moins discrète que dans RE2 Remake un bon point encore.Par contre les démembrements sont moins poussé que dans le 2 sûrement car le jeux ce veux plus ambitieux techniquement, plus ouvert, niveau de détails accrue, éclairage encore plus réussi.La direction artistique est vraiment sublime d'ailleurs et contribue à cette magnifique expérience.Niveau bestiaire le redisign de certaines créatures comme les hunters beta ou gamma est juste inouïe vous allez stress comme jamais dans certains passages je vous le garantie.Une chose ma fait mal en tant que nostalgique... le beffroi inaccessible de l'intérieur surtout quand ont vois de l'extérieur a quel point c'est magnifique, je ne comprends pas ce choix de la part de Capcom d'une la durée de vie aurait pu être rallonger avec des énigmes bien corsé en plus et niveau ambiance il y avait quelques choses à faire avec sont architecture gotique.Pour le parc c'est différent je comprends ce choix étant donné le dernier lieu du jeux.Les araignées, les corbeaux, le grave digger sont toujours aux abonnés absents, Xbox mag a raconté pleins de connerie d'ailleurs. mais les drain deaimos remplace ces satané mygales en quelques sortes. oublié les plantes bleus aussi.Le couteau ne s'use plus mais ca vous le saviez déjà dans le deux il servait a coupé quand on vois l'animation dans le 3 l'animation et différente jill plante.Niveau énigmes il y en manque aussi d'autres on été modernisé comme celle de l'eau.j'ai débloqué un costume a la boutique pour le moment jill RE1 classe. vous obtenez des points pour débloqué costumes et armes habituel de la saga.Raccoon a été vraiment bien retravaillé,avec plus de liberté, la deuxième partie de jeux est juste dingue. l'ordre de certains évènement diffère de l'original.Le segment hôpital est beaucoup plus long que dans l'original et ce passage est clairement le plus réussi du jeux et j'irais jusqu'à dire un des meilleurs passage de toutes la saga Resident Evil et je pèse mes mots…Ma conclusion : en tant que fan nostalgique le coup du beffroi à été une légère déception… le jeux sur ces grande lignes reste fidèle et en meme temps bien réimaginé. Tout le remaniement du titre ma surpris a plusieurs reprises et Nemesis en plus d'être impitoyable et vraiment très réussi, maitrisé a bien des égards, surprenant parfois... Le jeu nous tiens en haleine de la première à la dernière seconde.A peine la manette posé qu'une envie c'est de retourner à raccoon.Ma notePS : Une petite note sur résistance,mode multi qui remplace le mode mercenaires, j'avais fait la bêta et tout le monde pourra si essayé prochainement. pour le moment je peu juste faire le tuto.Sachez juste que je n'en n'attendais rien mais que finalement il risques d'être vraiment fun surtout a plusieurs de nombreuses heures de jeux en perspective… j'espère juste que le contenue suivra ( maps, personnages, bestiaires… et que ce sera gratuit).si vous avez des questions n'hésitez pas