source : Neogaf



Des copies de R3make ont fait leur apparition dans la nature ! Naturellement, les gens l'ont déjà terminé, certains ont même streamé le jeu (avant de se faire bannir).





La Tour de l'horloge est dans le jeu, mais seulement la place qui sert d'arène pour le deuxième combat de Némésis avant que Jill ne soit infectée. C'est la dernière image diffusée avant que le stream ne soit coupé : https://i.imgur.com/TKdbVYJ.png

Costume alternatif de Jill : https://i.imgur.com/4cvz5uG.png

Nemesis 2ème forme : https://gamefaqs1.cbsistatic.com/user_image/8/7/5/AAei_VAAARTb.jpg



Voici deux fils de discussion sur jeuxvideo.com où 3 joueurs parlent du jeu qu'ils ont terminé :

Je viens de finir le jeu. Mon avis.

Mon avis en avance !!!



Voici quelques bribes d'information :



- environ 5h30/6 heures pour compléter le jeu

- Il y a 3 difficultés dès le départ (Assisté, Standard, Hardcore). En complétant Hardcore, vous débloquez un mode Cauchemar qui remixe les emplacements des objets et des ennemis. En complétant le mode Cauchemar, vous débloquez la difficulté Enfer.

- En terminant le jeu, vous déverrouillez la boutique où vous pouvez acheter des costumes, des munitions illimitées et des pièces de monnaie qui vous permettent d'augmenter défense/attaque. Ils coûtent des points.

- L'hôpital a été agrandi

- Nouvelle zone du laboratoire qui est apparemment bien plus effrayante et plus grande que celle de RE2make.

- Les Pale Heads de de RE2 Ghost Survivors sont dans le labo ? (il était vague)

- Il y a une section dans le laboratoire similaire à la fusillade dans la cabane de RE4 avec Leon et Luis (chapitre 2-2)

- Pas de Grave Digger , de corbeaux ou d'araignées dans le jeu

- Il existe des défis qui donnent des pièces de déblocage qui améliorent votre défense et votre attaque (ala, RE7)

- La Tour de l'Horloge n'est plus qu'une arène pour un combat de boss.

- Nemesis a plus de formes/transformations que le jeu original

[...]

Bestiaire complet :

Spoiler :

-Zombie

- Parasite Zombie

- Chien Zombie

- Drain Deimos

- Hunter Gamma

- Licker

- Hunter Beta

- Pale Head

- Nemesis

- Nemesis Phase 2

- Nemesis Phase 3



LA VIOLENCE GRAPHIQUE SERAIT ATTÉNUÉE ?

jeuxvideo.com

Les démembrements sont par contre aux abonnés absents de ce que j’ai vu, j’ai essayé de charcuter des bras et des jambes avec le couteau, rien.







En effet, dans la démo de RE3R les dégâts sur le corps des zombies semblent atténués par rapport à RE2R. En fait, on dirait qu'il est toujours possible d'exploser les bras et les jambes, par contre ça parait plus compliqué. Dans RE2R les membres se détachaient naturellement et restaient au sol alors que dans la démo de RE3R ils se volatilisent et(bon, il faudra enquêter davantage sur ce sujet) :