A l'occasion du festival des jeux steam de printemps, on peut essayer plein de jeux assez originaux, "Chicory a Colorful Tale" s'avère prometteur, on joue un chien qui part dans une aventure armé d'un pinceau magique pour customiser les alentours mais pas que puisqu'il s'en servira pour combattre l'ombre envahissant la province de picnic tout en venant à bout d'énigmes. A suivre...

posted the 03/22/2020 at 12:59 PM by nygmaticktv