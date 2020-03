Bonsoir à tous,Je connais très bien GK, soyez indulgent, c'était à la base des vidéos personnelles mais j'ai décidé de partager ça sur le net. Donc oui c'est pas terrible (la réalisation), je n'y connais rien en montage vidéo, première fois que je monte une vidéo avec Sony Vegas Pro. ça tremble oui je sais car pour être honnête, je filmais comme ça sans prise de tête, pas pour faire des vidéos ensuite. Même si ça ne semble pas le cas, ça demande énormément d'heures de boulot, récupérer 12min de vidéo parmi des heures de rushes, le choix des musiques, couper, etc ... enfin bref, c'est du boulot mais je suis motivéAu niveau de ma chaîne, je vais alterner : 1 vidéo sur le japon, 1 vidéo sur l'inde, 1 vidéo sur la corée et puis on revient ensuite sur le japon, puis l'inde etc ... j'ai décidé de faire ça comme ça pour ne pas faire comme les autres.Mes vidéos, ça sera surtout de l'immersion, donc vous ne me verrez pas en vidéo ou rarement car je me filmais rarement. Sur ce, bon visionnage et si vous avez aimez et voulez voir la suite (j'ai beaucoup de vidéos à faire, probablement 10 par pays), n'hésitez pas à vous abonner & liké, le truc de base quoi mais important pour les nouveaux comme moi. N'hésitez pas à discuter au sujet des lieux que j'ai visité en commentaire de la vidéo, de partager des bonnes adresses etc ...PS : pour mon prochain voyage, j’investirai probablement dans une nouvelle caméra pour les vlog avec stabilisateur et je me filmerai plus souvent (et je vais bien évidemment changer ma vision de ... comment filmer, là ce sont des vidéos déjà filmés donc je ne peux pas revenir en arrière.