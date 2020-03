Bravo à Moon Studios pour ce pur chef d’œuvre !Sa Direction Artistique, ses animations, ses VFX, ses décors, ses musiques et le flow de ses contrôles allié à un gameplay riche en font une des merveilles du jeu vidéo, tout en rentrant dans le top des plus grand classiques de son genre toute époque confondue.Quelques petits problèmes sur certains sons qui ne sont plus audible parfois (obligé de redémarrer le jeu), de vrillements sonores pendant certaines grosses scènes animés et de problèmes de respawn qui auraient pu me softlock si la téléportation n'était pas présente... cela n'entache quasiment pas l'expérience, juste un peu l'immersion par moments mais on lui pardonne facilement. Pas de chute de framerate de mon côté, quelques freeze lorsqu'on rentre dans des lieux pourtant même dans ceux qui ne sont pas très vaste...Enfin bref avec Dreams et ce Ori, la décennie commence pour moi très très fort !