D’après The Verge, le constructeur américain a proposé à ses employés une première version Windows 10, qui, comme pour les mobiles et les tablettes, demande d’utiliser une manette Xbox One en Bluetooth, un compte Microsoft, et, évidemment, une bonne connexion. Ils indiquent également que cette version PC peut se passer d’utiliser un serveur xCloud, à condition d’utiliser une Xbox One locale ou distante pour faire le travail. À l’heure actuelle, les jeux ne tournent qu’en 720p, mais selon une note interne, le 1080p ne serait pas loin.



Le site estime de plus que le tout pourrait très bientôt être proposé aux testeurs du service. Parmi les autres informations recueillies, on découvre que Microsoft met à niveaux ses serveurs, afin que chaque lame puisse contenir l’équivalent de huit Xbox One S, contre quatre auparavant, et que l’entreprise se prépare à pouvoir changer les puces pour y intégrer celle de la Xbox Series X, capable de faire tourner quatre sessions One S chacune.