En effet, d’après le collecteur de données intitulé SteamDB, le titre édité par Bethesda a déjà franchi la barre des 100 000 utilisateurs simultanés sur Steam. Précisément, le pic enregistré indique 104 891 joueurs, ce qui constitue une très jolie performance au regard de Doom, qui s’était contenté d’un pic à 44 000 joueurs le jour de sa sortie.



Évidemment, les mesures de confinement prononcées dans de nombreux pays ont certainement aidé, mais le titre restait de toute manière très attendu par la communauté. Du côté de Twitch, le constat est sensiblement identique puisque 123 220 spectateurs ont observé les streamers abattre du cacodémon à la chaîne selon Twitch Metrics. Des chiffres non officiels qui demandent à être pris avec précaution, mais qui permettent tout de même de constater les dynamiques générales.

