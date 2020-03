Bonjour tout le monde !



J'ai eu la chance de récupérer un exemplaire et de finir RE3 Remake et autant vous dire que je suis déçu ...



Le jeu en terme de durée de vie = en rushant 6h pour en venir à bout, sûrement 8h en prenant son temps.



Par contre il y a de nombreux défauts :



- Il y a des effets en moins (moins violent) comparé au remake du 2 ... incompréhensible.

- L'arsenal n'est pas complet comparé à l'original...

- Le bestiaire n'est pas au complet encore une fois... il manque encore les fameuses a.... (Xbox Mag à raconté que des conneries)

- Pas de mode mercenaries...

- Et le pire du pire il manque certains lieux emblématiques du jeu original... Capcom à fait sa feignasse !



Après il y a des passages vraiment cool, les combats de boss idem, mais en terminant le jeu on a un goût d'inachevé !



Honnêtement je pense que le jeu avait l'air d'être à la base le troisième scénario (voir un dlc) de RE 2 Remake, en gros faut voir ce remake du 3 comme un gros addon sympa mais pas à la hauteur de l'original, car c'est vraiment un autre jeu tant il manque certains éléments e.t.c.



Je préfère vous préparer avec un peu d'avance pour que vous puissiez digérer, et éviter la désillusion comme moi qui m'attendait à un remake fidèle plus comme le remake du 2.



Bref bon jeu à vous quand même, mais RE 2 Remake est bien plus fidèle et complet.



Vous voilà prévenu !