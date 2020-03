Je vais pas ressortir un énième topic "may TF, may SSD", y en a suffisamment, mais que se soit pour la Xbox ou la PS5, vous attendez quels jeux dessus? Ou du moins quels jeux vous espérez ?



En tiers et first party ? Ceux qui sont officiels ou que vous voudriez?



On connait déjà des jeux comme:



Gollum

Starfield

TES6

Hellblade 2

Godfall

...



J'en oublie surement