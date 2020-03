VG247 vient de sortir un article à propos du tweet de Microsoft stipulant que :



“Bring your favorite games with you to Xbox Series X! Simply connect your existing external USB hard drive to Xbox Series X and your entire library is instantly accessible,”



https://twitter.com/Xbox/status/1239960671170646016



Cela signifie que vous pourrez jouer à l'ensemble de vos jeux Xbox One sur votre Xbox Series X en connectant tout simplement votre disque dur externe actuel à votre Xbox Series X. A noter que les jeux Xbox Classic et Xbox 360 déjà compatibles actuellement avec la Xbox One seront eux aussi compatible avec la Xbox Series X.



Cela a également pour conséquence de rendre l'ensemble des jeux disponible sur le Xbox Game Pass directement compatible avec la Xbox Series X, dès le premier jour de commercialisation de la console.