Me faisant royalement chier, je scrute les infos sur le net et je suis tombé sur cet article de Digital Foundry concernant la XBox Séries X.

Cette feature est quand même impressionnante et personne n'en parle, les insiders et les sites spécialisés étant focalisés sur le SSD de la PS5. Merci à @Revans pour l'info....



Extrait :



« Sans accélération matérielle, ce travail aurait pu être effectué dans les shaders, mais aurait consommé plus de 13 TFLOP seuls», explique Andrew Goossen. "Pour la série X, ce travail est déchargé sur du matériel dédié et le shader peut continuer à fonctionner en parallèle avec des performances optimales. En d'autres termes, la série X peut effectivement exploiter l'équivalent de bien plus de 25 TFLOP de performances tout en effectuant le Raytracing."



L'article complet est à cette adresse : https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2020-inside-xbox-series-x-full-specs

