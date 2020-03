- Andrea Pessino :



Dollar bet: within a year from its launch gamers will fully appreciate that the PlayStation 5 is one of the most revolutionary, inspired home consoles ever designed, and will feel silly for having spent energy arguing about "teraflops" and other similarly misunderstood specs.





il pari que dans un ans tout le monde aura compris que la ps5 est vraiment bien conçu et révolutionnaire. que tout les haters aurons perdu beaucoup de temps a parlé de teraflops et d'autres choses qu'ils ne comprennent pas.



omg hate de voir the order 2 ca va être dingue