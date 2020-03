Salut les confinés, ça va, j’espère que vous vivez bien la situation actuelle et que personne de votre entourage n'est touché par cette saloperie.Soyons un peu plus fun, le jeu que j'attendais le plus en ce début d'année 2020 est enfin là :Est il aussi bon que le 2016 ?C'est bien parti pour, en tout cas je viens de passer une heure dessus, et je prends mon pied !Fun, rapide (très très rapide), nerveux et gore Doom Eternal, va une fois de plus à l'essentiel et le fait bien !Pour moi un seul défaut (et je l'avais déjà indiqué lors des présentations) les armes qui lévitent au dessus du sol tout en clignotant, là où dans le 2016 on les trouvaient en les arrachant les plus souvent des mains d'un soldat de l'UAC...enfin qu il lui restait des mains !Bref voici la première demie heure de jeu sur PC (cg 1070, Core i7, 32go de ram)