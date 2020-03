Brawn voulait sauver le Grand Prix "La situation sanitaire [...] le manque de visibilité du Championnat, l'incertitude de la participation de toutes les écuries, les conséquences des mesures prises par les différents gouvernements, le confinement, les difficultés transfrontalières pour accéder en Principauté, la crainte que les entreprises, à leur corps défendant, ne puissent faire face au montage des installations, la disponibilité des salariés et des bénévoles nécessaires à son déroulement, font que la situation n'est plus objectivement maîtrisable", peut-on lire sur le communiqué.

posted the 03/19/2020 at 10:49 PM