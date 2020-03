Source RMC Youtube La partie complète sur les fautes du gouvernements de l'emission uplodé par Famimax: Je vous rappel aussi que des chercheurs britanniques ont observé que le virus restait viable jusqu’à trois jours sur une table en plastique, deux jours pour un évier en inox, 24 heures pour du carton d’emballage et quatre heures pour du fil de cuivre. Source:https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/le-billet-sciences-et-covid-19-le-coronavirus-peut-rester-jusqu-a-trois-jours-sur-du-plastique_3854589.html Emission proposé par Sweetchuk

