Le PDG de la boîte, Min-Liang Tan, déclare dans un post Twitter que plusieurs des ingénieurs et concepteurs de Razer travaillent depuis plusieurs jours à la réorganisation de certaines de leurs chaînes de fabrication afin de produire des masques chirurgicaux.



"Nous avons tous un rôle à jouer et nous devrions faire tout ce que nous pouvons tandis que la situation devient plus grave. S’il vous plaît, garder votre famille et vous-même en sécurité – et supportons-nous les uns les autres dans ces temps difficiles. L’équipe de Razer est en train de faire ce qu'elle peut. Cette conversion d’urgence de certaines de nos chaînes et le don de masques est la première étape que Razer entreprend. Nous sommes déterminés à consacrer du temps, des ressources, des efforts et des talents supplémentaires à la lutte contre le COVID-19."