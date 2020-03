Sans détours... Chefs d'œuvre en vue mon colonel.



Graphiquement déjà ça bute méchant encore plus beau que le 2 surtout le niveau de détails du coup l'ambiance chaotique dans les rues de raccoon et vraiment top.



Le gameplay signe quelques ajouts bienvenue, esquive, roulade et les animations sont superbes.



Bref c'est beau, c'est fluide.



La direction artistique et le level design est tellement intelligent du grand Capcom.



L'ambiance est folle...



Nemesis the Bigbos de la saga. Mister x c'est une bêta raté à côté.



Niveau décors c'est plus variés on peut rentré dans bien plus de boutiques.



La mise en scène claque bien aussi.



Les bruitages de psychopathe juste perfect. Free from fear le thème de la save room enfin respecté contrairement au 2 Remake. Pleins de petits ajouts ici et là je peux pas en dire trop pour ne pas spoilers.



Il prend plus de risques que le deux et ça fait plaisir au final il s'annonce bien meilleur que le deux et jamais j'aurais cru dire ça un jour...



Vivement cette bombe atomique