Les Plus

Les moins

Gamekult

Beaucoup de choses à dire concernant Animal Crossing : New Horizons. Alors qu'il repousse au maximum les limites de sa formule, il est exactement ce que l'on attendait de lui. Avec les années, ses mécanismes sont maintenant bien huilés et roulent d'eux-même. Pourtant, par une belle lumière d'hiver alors que l'on ramasse un coquillage sur la plage, ou qu’on assiste à l'apparition soudaine de ce dernier papillon qui manque au musée, il enchante. On préconise l'aventure individuelle, égoïste même, pour mieux façonner chaque parcelle de terrain de son île. Mais à l'heure du grand cloisonnement viral, on aurait tort de se refuser cette bulle, si douce, et bien plus chronophage que ne l'étaient ses prédécesseurs. C'est bon, Nook, t'as gagné, t'as mérité mes centaines de milliers de clochettes.-Enfin une personnalisation de son avatar digne de ce nom-Des objectifs à court et long termes plus marqués-Une boucle de jeu quotidienne rallongée-L'ergonomie globalement améliorée-Un meilleur outil de décoration d'intérieur-Aussi ravisant que réjouissant-En mode portable, pas de tactile dans l'outil de conception de motifs textiles-Des fonctions en multijoueur finalement limitées