Après un Uncharted 4 succulent bien qu'un peu avare en moment fort pour un épisode dénouement pour Nathan. Voici que j'ai commencé aujourd'hui même le dernier Uncharted sortit en 2017, censé faire plus ou moins suite à Uncharted 4.Et après quelques heures de jeux, bah... Ça reste vraiment bon. Le duo Cholé Nadine fonctionne bien même si je préfère Sam/Nathan quand même. Graphiquement, c'est toujours autant une claque, peut être même encore plus que le 4, c'est ultra dépaysant en plus, L'Inde quoi ! J'en suis au quatrième chapitre actuellement et je savoure ! L'idée du semi Open World est cool aussi, avec des trésor et des trucs à choper, cette sensation de liberté est grisante et fais un peu moins "illusoire" que dans le 4.Bon, par contre j'avoue ça fait très Uncharted 4 quand même, parfois peut être un peu trop... J'ai l'impression de voir les mêmes ennemis, les mêmes mouvement, ils ont même repris l'idée du treuil du 4 avec la jeep et le grappin. Ce syndrome Uncharted 4 est un peu trop présent à mon goût, la seule nouveauté que j'ai vu pour l'instant, c'est la possibilité de crocheter les serrures. Je m'attends clairement pas a un épisode révolutionnaire, celui là fais plus office d'amuse gueule j'ai l'impression. J'aime bien le jeu mais force est de constater qu'il est un peu trop ressemblant au 4 par moment, et ça risque de me gêner à la longue... On verra bien, mais pour l'instant je kiffe malgré tout !Vous en avez pensez quoi vous ?