Bonsoir ! Activision cartonne avec son Warzone de MW et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec sa licence Call of Duty, notamment car il prévoit deux COD cette année, le nouveau et le Remastered de MW2, l'un des plus appréciés par les joueurs. Mais ici, c'est le nouveau qui nous intéresse, voici un petit récap des infos bien entendu officieuse qui nous vient d'un "spécialiste COD" en ce qui concerne les rumeurs sur ce jeu, TheGamingRevolution. Pour rappel, il avait leaké le mode Battle Royal de MW 2019 avant son annonce officielle.Bref, en gros :CAMPAGNE :- Le nouveau Call of Duty se nommerai Black Ops 5, mais ce nom pourrait changer.- La campagne sera principalement axée sur les événements réels de la guerre du Vietnam et de la Guerre Froide en général.- La campagne explorera encore plus la guerre du Vietnam que le jeu Black Ops original et suivra plus d'événements réels que le titre de 2010. En d'autres termes, ce sera beaucoup plus réaliste.- Le titre sera plus sombre et sanglant que Modern Warfare.- Il y aura beaucoup de moments choquants, y compris une fonction d'interrogatoire intense.- La campagne se déroulera sous plusieurs angles, notamment aux États-Unis, au Sud du Vietnam et avec le Viet Cong.- Alex Mason et Frank Woods sont de retour, mais avec de nouveaux acteurs.MULTIJOUEURS :-Les grands modes à plusieurs joueurs sont de retour, y compris le 32v32.-Il y aura une énorme carte hivernale avec des motoneiges.-Les cartes seront moins encombrées que les cartes de Call of Duty: Modern Warfare.-La régénération de santé ne sera pas automatique (non finalisé).-Le drone, le brouilleur de drone et la série d'élimination avec des chiens sont de retour.- Il y aura un killstreak qui contrera toute élimination venant du ciel.-Les opérateurs seront de retour.-Tous les DLC multijoueurs seront gratuits.Pas de caisse de ravitaillement.ZOMBIES :-Les nouveaux zombies seront très différents des épisodes précédents- TransZit de BO2 sera de retour-Le chaos ne sera pas de la partie-Mode plus réaliste et moins fantaisiste.-Un Pass Premium Zombies est en discussion.Voilà, je rappel que si cet insider a eu bon sur le passé, oublié pas de prendre ces infos avec des pincettes de rigueur