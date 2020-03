Les pro-S sur les forums et réseaux sociaux d'ici ce soir...

Driver déjà en pleine réflexion sur la façon dont il va descendre la Next Gen de Microsoft.

Haloman plus présent que jamais.

Minbox et Biboys qui assistent à la chute de la puissance de leur chérie commune face à la Series X.

Microsoft et les 10 TF de la PS5.

Who likes this ?

posted the 03/18/2020 at 06:30 PM by gat