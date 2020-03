Développées par Seagate, ces cartes mémoires propriétaires se logeront à l'arrière de la machine de façon très simple et pourront être transportées avec du contenu.



Au lancement, ces modèles seront les seuls sur le marché et Microsoft n'a pas encore communiqué sur la suite des événements. Que ce soit pour le disque interne ou ces cartes externes, le constructeur a opté pour une connectique PCI Express 4.0.



Si vous souhaitez faire tourner des titres optimisés Xbox Series X, alors cette carte sera indispensable, mais pour le reste, vous pourrez encore brancher un disque externe USB 3.1+ :



"Vous pouvez continuer à utiliser votre disque dur externe USB 3/1+ sur Xbox Series X et faire tourner des jeux Xbox One, 360 et Xbox première du nom depuis celui-ci. Les jeux optimisés pour la Xbox Series X et la Velocity Architecture ont besoin de tourner depuis le SSD interne ou la carte d'extension externe."

Microsoft qui attend sagement Sony d'ici demain.