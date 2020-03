Voici une info atour de l'eShop de Nintendo----------------------------------------------------------Nintendo annonce ne pas avoir de perspective de rétablissement à court terme des services en ligne. Ils communiqueront quand les services seront de nouveau disponibles.Cela signifie qu'actuellement, on ne peut pas acheter de jeux dématérialisé, ni jouer en ligne. RIP les joueurs de Fortnite sur Nintendo Switch...A noter que si vous avez des jeux démat' sur une console secondaire (comme moi sur ma Nintendo Switch Lite), et bien vous ne pouvez pas lancer ces jeux. Pas de soucis sur les consoles principales.La panne concerne le Online et l'eShop, sur la Nintendo Switch, la Nintendo 3DS et la Nintendo Wii U, au moins aux USA et visiblement au Japon (il semblerait que seul l'eShop soit concerné en Europe, d'après les commentaires de Gamekyo).Par contre... J'ai l'impression que rendre le live payant, ça n'améliore pas forcément sa qualité. A voir quand cela reviendra à la normal... Même si j'ai conscience qu'il s'agit d'une période très particulière, et que le Xbox Live en a également été victime (mais je ne sais pas si Nintendo est dimensionné pour répondre à cette panne).----------------------------------------------------------MAJ 12h29 : Au final, cela aura été vite, de mon côté, le jeu en ligne, la gestion des droits (DRM) et le téléchargement de mises à jour semble être rétablis.En revanche, il n'est toujours pas, de mon côté (serveurs US), de se connecter à l'eShop depuis la Nintendo Switch, ni d'acheter des jeux.