Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.

Demain à 17h00 Mark Cerny, le « lead system architect » de la PS5, présentera plus en détails l'architecture système de la PS5 et comment cela façonnera l'avenir des jeux vidéo.