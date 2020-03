Animal Crossing sort vendredi ! Et vu qu'on va rester confiné un moment, quoi de mieux qu'un jeu absolument chronophage pour faire passer le temps ?

Les test semblent en tout cas très bon et AC NH semble bien être l'opus ultime de toute la série !



Test JV.com :



"Animal Crossing : New Horizons arrive à point nommé pour nous offrir un dépaysement par procuration. Nul doute qu'il s'agit là d'un bon investissement pour occuper les longues semaines à venir. La moultitude de choses à faire (et encore à découvrir !), le système d'objectifs et la possibilité de modifier chaque recoin de son île devrait entousiasmer les fidèles et peut-être convaincre les autres sensibles au crafting. Pour résumer le plus brièvement possible, la série a su évoluer sans trahir l'esprit des précédents volets : couler des jours paisibles et faire ce qu'il nous plaît, sans pression. Possiblement, New Horizons est la bouffée d'air frais qu'il nous fallait."



Les + : Des efforts appréciables sur les effets météorologiques, les textures et les dialogues.

L'arrivée du crafting fait grimper l'intérêt du titre.

Un contenu qui nous semble conséquent.

Le système d'objectifs bouleverse le rythme du jeu



Les - : La possibilité de tricher pourrait faire perdre en intérêt sur la durée.

L'utilité des Amiibo discutable pour l'île de Photopia.



17/20





Gamergen : Que vous soyez un habitué d'Animal Crossing ou un total néophyte abordant la licence pour la toute première fois, New Horizons offre une expérience de jeu reposante et créative à nulle autre pareil, tout simplement indispensable ! Avec ses personnages attachants, son humour bien dosé et sa prise en mains aisée, les heures de jeu défilent au gré des journées sans que l'ennui ne vienne s'immiscer. Les gestionnaires en herbe et joueurs les plus créatifs auront donc tout le loisir de créer l'île de leur rêve tout en essayant de mettre quelques Clochettes de côté. L'aventure ne fait que commencer et nous avons hâte de découvrir quels évènements viendront rythmer notre quotidien à l'avenir.



Les + : Une totale liberté de gestion de notre île

Une durée de vie faramineuse sans ennui

Le crafting, une excellente idée bien réalisée

Un casting toujours aussi attachant

Une direction artistique aux petits oignons



Les - : Pas assez de variété dans les expéditions

Des contrôles capricieux dans de rares cas (pour chipoter)



Note : 18/20



Gameblog : S'installer sur une île déserte se révèle un rêve moins idyllique que cet environnement foisonnant le laisse imaginer, car la vie insulaire demande des talents de bricoleur et beaucoup d'efforts pour y subsister, une expérience au demeurant très enrichissante. Le frisson de la découverte et l'impression d'immensité de cette nouvelle terre inhabitée ne tardent d'ailleurs pas à s'estomper, à mesure que les conditions deviennent plus confortables. Avec l'acquisition de moyens de locomotion, le développement des commerces, la décoration de son foyer, l'aménagement du territoire, et bien entendu l'accueil de résidents, l'atoll d'Animal Crossing : New Horizons tend même finalement à ressembler aux villages de ses prédécesseurs. Reste ce grand espace à modifier librement en profondeur et personnalisable avec une myriade d'objets, le tout habité d'un faramineux écosystème qui suscite chaque jour son lot de surprises. Une formule évasion plus magique que jamais que l'on peut toujours partager avec ses amis chez soi ou en ligne, telle une invitation aux voyages, sources de véritables bouillons de culture(s). Fidèle à sa devise, la série explore ainsi de nouvelles perspectives, tranquillement mais sûrement, le regard tourné vers le lointain.



Les + : L'atmosphère paisible encore plus paradisiaque

La phase de camping vraiment exaltante

Le gameplay et le choix d'objets étoffés par l'artisanat

La praticité du NookPhone et des ajustements d'interface

L'étalement de la carte sur le plan horizontal et vertical

La système simple et efficace de "remod'île"

Les liens avec les opus portables et l'application mobile

Les mises à jour très prometteuses



Les - : La durabilité un peu trop limitée des outils

La taille de l'île moins étendue qu'envisagée

L'argent chèrement gagné par rapport aux prix des constructions

La sauvegarde non compatible avec le cloud



9/10







D'excellentes notes donc pour un nouvel opus qui à l'air tout simplement excellent !