Limited Run Games annonce que des éditions physiques, évidemment en petites quantités, seront bientôt disponibles en précommande. L'éditeur annonce ainsi qu'à partir du 20 mars, le jeu sera proposé en trois versions : standard, classique et limitée (pas encore dévoilée), le tout sur PS4 & Switch.

Who likes this ?

posted the 03/16/2020 at 06:46 PM by gat