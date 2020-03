Nom de zeus, c'est quoi ce bordel ?!!







Je reviens et je vois que le monde est parti en couille... O_O



- Restos Fermés

- Bars Fermés

- Cinés Fermés

- Musées Fermés

- 2 millions de personnes, minimum, au chômage technique du jour au lendemain.

- Des Frontières fermées alors que le Coronavirus est déjà dans la place.

- Des Magasins presque vides.

- Des gens qui doivent regarder la télé en restant chez eux (entre personnes saines et malades...O_°)...Tout ça pour un virus qui ne touche qu'une petite partie de la population ?! What ?









Quelle drôle d'idée

de faire ça.De plus si plusieurs pays continuent avec cette "mode" de l'isolement, c'est jouer avec le feu... Après tout, ce n'est pas comme si le système financier mondial est au bord du gouffre depuis quelques temps... Bon il est vrai que cette décennie va être un peu s..... et pas terrible (NO SPOIL) mais là, c'est limite si on force le truc...O_O...y'a t il un autre voyageur temporel ? est-ce prémédité ou accidentel ?... Mmh à vérifier.Après je comprend que pour certains, ça évite de parler des sujets qui fâchent, (le 49.3, la journée de la femme teintée de violence ou encore de la bite de Grivaux qui désormais est saine et sauve pour l’intéressé !) La Démocratie est sauve... AhemEn dehors de tout ça, tâchons de relativiser un peu quand même...!Bon faut que j'aille faire les courses...Un peu de poésie pour la route,...see you in futur space dude