Décidément duskGolem enchaîne et après nous avoir fait part d'un nouveau RE pour 2021 qui ne serait pas RE8 ni un remake un nouveau RE sortira en 2022 par le studio mtwo ceux qui sont principalement sur RE3 Remake. Je pense que la division 1 sera sur RE8 donc la team RE2 Remake principal et mtwo sera certainement sur un remake lequel ? Code Veronica ? RE1 ? Ou bien RE4 ? Le lien ci-dessous : https://www.warlegend.net/studio-resident-evil-3-autre-re-2022/

posted the 03/16/2020 at 10:35 AM by biboys