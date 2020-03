Déjà évoqué par le passé, le report des consoles de nouvelle génération à cause de l'épidémie de coronavirus est remis sur le devant de la scène par DFC Intelligence, une société d'études de marché stratégique et de conseils spécialisés dans les études de marché et l'analyse stratégique des problèmes de jeux PC et de jeux vidéo.



"Le coronavirus est susceptible d'avoir un impact majeur à court terme sur la livraison des deux systèmes. Il est fort probable qu'un ou les deux ne seront pas lancés en 2020. Si les consoles sont lancées en 2020, l'offre sera probablement limitée et les prix de lancement pourraient être plus élevés que prévus. Actuellement, l'économie est dans un état d'incertitude sans précédent. Même si la situation s'améliore dans quelques semaines, la capacité de fabriquer et de sortir un nouveau système de jeu haut de gamme a déjà été sérieusement affectée."