Tout est dans le titre, IGN nous livre son top 10 des meilleurs Boss de la série, de Resident Evil 5, au 7 en passant par le 4 ou le premier volet, il y en a pour tous les gouts.Quand la coop fait le taf...Le premier Boss de la série, juste culteLe cache-cache le plus immersif du JV en VRLe premier Boss d'un jeu qui marquera l'histoire a jamaisProbablement l'affrontement le plus populaire du jeu qui inspirera par la suite bien d'autres...El gigante est définitivement un boss culte. Et si tout cela ne suffit pas, un combat contre deux El Gigante en même temps sera disponible plus tard dans le jeu.L'attraction vivante de Resident Evil 2 Remake. Cette créature indestructible vous suivra dans 95% des pièces du commissariat, y compris dans le Hall ! Une réussite totale.(Encore Resident Evil 4) Beaucoup de joueurs on fuit cette créature lors du premier run, et il y a de quoi... Verdugo est encore plus rapide qu'un Hunter et il est quasiment indestructible, il est clairement le Boss le plus stressant et menaçant de RE4.Lisa réinvente complètement le lore de l'un des jeux les plus cultes de sa génération. Resident Evil Remake sur Nintendo Gamecube est le Remake parfait et c'est en partie grâce a ce Boss qui rajoute une certaine profondeur a un scénario toujours aussi efficace mais terriblement simplet. Sauvage, invincible, torturé...Même les vétérans du manoir de 1996 se sont fait surprendre par cette créature immonde mais au passé terriblement humain.Resident Evil 2 est pour beaucoup l'un des meilleurs volets de la série, et dans sa version 2019, G-William est encore plus grandiose et effrayant. Applaudissement pour sa version G3 terriblement destructrice que ce soit pour vous ou l'environnement...Nemesis fait partie de ces boss qui vous marquent a vie sauf que contrairement aux autres Boss du JV, lui il vous suivra partout. Plus rapide que le joueur, ultra dangereux et roi du spamming et du game over. Nemesis a instauré la terreur en 1999 et il s’apprête a en faire de même en 2020.Nemesis sera encore plus destructeur dans le remake comme l'affirme Capcom, a titre d'exemple il suivra la même évolution que Mr.X (le bon de gameplay de 98 a 2020 ) !Un Nemesis encore plus rapide, collant, imprévisible et effrayant donc au programme, ça promet...Et vous? Êtes vous d'accord avec ce top ?