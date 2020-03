Le roaster est complément dingue

Omega Force revient avec une version Ultimate de Warrior Orochi 4. Cette version surboostée nous propose un contenu plus conséquent.Avec pour commencer pas moins de 175 personnages. Bref, vous allez avoir du taf, si vous souhaitez en voir le bout.Les différents personnages répondent au doigt et à l’œil. Chaque personnage a 3 combos, ainsi que des pouvoirs magiques et des coups spéciaux pour bien défoncer les adversaires.Vous pouvez composer votre équipe avec trois personnages au choix.Le petit plus de cet épisode, le cheval qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite sur la MAP et ça, c'est pas négligeableUn petit côté stratégique, des statistiques et un arbre de talent s'implante dans cet épisode pour les différents personnages.Comme tout bon Hack'n Slash (le terme à l'ancienne), Warrior Orochi 4 Ultimate ne vous éclatera pas la rétine avec ses graphismes. Mais il a pour lui, son ambiance et son style Asia qui lui donne un charme. Pas besoin d'avoir de beaux graphismes pour être beau, une bonne DA et le taf est fait. Et pour le coup, la DA du jeu est superbe.Les musiques vous mettent dans l'ambiance, parfois épiques et parfois classiques, elle font très largement le taf. Les voix en Anglais sont de très bonnes factures. Dommage par contre, que le jeu ne soit pas traduit dans notre belle langue.Alors là, il y a du taf, avec pas moins de 100 missions (solo et coop) vous en aurez pour plus de 50 heures pour tout faire et si vous jouez comme moi, comptez pas moins du double voir le triple. Le mode challenge et Infinte ajouteront quelques heures de plus.Avec un contenu de maboule mentale et une durée de vie gargantuesque, Warrior Orochi 4 Ultimate offre plus de 100 heures de jeu au compteur. Par contre, le jeu ne plaira pas à tous, malgré les spin-offs Hyrule Warrior et Fire Emblem Warriors, les jeux Dynasty Warrior et Warrior Orochi sont encore des jeux de niches.Mais si vous aimez le genre, foncez vous aller prendre un plaisir fou à défoncer des soldats par milliers après une longue journée de taf.Le jeu est disponible sur XBOX One, Switch et PS4Merci à Koch Media pour le jeu