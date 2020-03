NPD Octobre (2019):



Le résultats de ventes sur l’industrie vidéo ludique par le groupe NPD : La Nintendo Switch reste en tête que ça

soit en ventes unitaires ou en dollars pour ce mois de février 2020 (13ème mois consécutif au passage).



La manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l'accessoire le plus vendu pour le quatrième mois consécutif.

Il s'agit de l'accessoire le plus vendu depuis le début de l'année.





Le résultats de ventes sur l’industrie vidéo ludique par le groupe: Lareste en tête que çasoit en ventes unitaires ou en dollars pour ce mois de2020 (13ème mois consécutif au passage).La manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l'accessoire le plus vendu pour le quatrième mois consécutif.Il s'agit de l'accessoire le plus vendu depuis le début de l'année.

Top 20 des jeux les plus vendus aux USA pour ce mois de février

Top 10 des jeux les plus vendus de l'année 2020

Top 10 des jeux les plus vendus de ces 12 derniers mois

1.Call of Duty Modern Warfare2.NBA 2K203.Grand Theft Auto V4.Dragon Ball Z Kakarot5.Tom Clancy's The Division 26.Mario Kart 8*7.Ring Fit Adventure8.Madden NFL 209.Super Smash Bros Ultimate*10.Star Wars Jedi Fallen Order11.Minecraft#12.Luigi's Mansion 3*13.Red Dead Redemption II14.The Legend of Zelda Breath of the Wild*15.Pokemon Sword*16.Just Dance 202017.Fifa 2018.Tom Clancy's Rainbow Six Siege19.Need For Speed Heat20.New Super Mario Bros U Deluxe**Ventes dématérialisés non comprises.#Ventes dématérialisés uniquement pour la Xbox One et la PS4.1.Dragon Ball Z Kakarot2.Call of Duty Modern Warfare2.NBA 2K204.Grand Theft Auto V5.Madden NFL 206.Star Wars Jedi Fallen Order7.Mario Kart 8*8.Super Smash Bros Ultimate*9.Ring Fit Adventure10.Minecraft#1.Call of Duty Modern Warfare2.NBA 2K203.Madden NFL 204.Borderlands 35.Mortal Kombat 116.Star Wars Jedi Fallen Order7.Tom Clancy's The Division 28.Grand Theft Auto V9.Super Smash Bros Ultimate*10.Mario Kart 8*