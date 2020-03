Sortit en janvier 2017 et après nous avoir fait miroiter pas mal de temps après un sixième opus dispensable. Capcom nous délivre enfin une copie (presque) parfaite mais avec quelques imperfections tout de même d'un Resident Evil 7 qui transcende totalement la franchise avec une vue FPS ô combien décriée mais qui pourtant se révèle franchement efficace tant l'expérience proposé vous sera immersive, surtout en VR ! Bref, préparez vous pour un voyage en Louisiane dont vous ressortirez peut être pas indemne...Vous incarnez Ethan Winters, un type lambda qui pars chercher sa femme Mia disparue 3 ans plus tôt quelques part en Louisiane dans une fameuse "ferme des Bakers" après avoir reçu un message sur son ordi portable qui suppose que Mia est toujours vivante. Arriver sur les lieux, vous découvrez qu'il n'y a pas âme qui vive, que tout à l'air à l'abandon, en décrépitude, l'atmosphère est sale et poisseuse.Et c'est ce qui marque avant tout dans ce RE7, on retrouve une ambiance crade et malsaine, un petit peu comme on avait dans les premiers RE. L'atmosphère y est oppressante à mesure que l'on s'enfonce dans les dédales de la maison des Baker, entre les lumières blafarde éclairant les sombres couloir de la bâtisse, ou les craquement de nos pas sur le parquet sans compter les portes qui grincent à mesure que l'on ouvre les portes, nul doute que la demeure des Baker va vous filer quelques sueurs froides...L'ambiance oppressante et malsaine et le fait que l'on ne se sente pas en sécurité font qu'un survival horror a réussi son pari, du moins en partie. Car oui, RE7 est plutôt flippant, surtout en VR, pas non plus à la mesure d'un Outlast mais quand même il fait son petit effet, surtout à cause des Baker, la principale menace de ce RE7, vos "Némésis" en gros. Cette bande de psychopathe complètement atteint n'auront de cesse de vous traquer pour vous tuer, surtout en début d'aventure.Si le jeu emprunte un petit peu à Outlast sur certains points, fuir notamment, vous ne serez pas non plus totalement démunis comme ce dernier, vous aurez bien entendu la capacité de vous défendre avec un arsenal qui fait dans le classique mais efficace. Pistolet/fusil à pompe/lance grenade/lance flamme etc.. et même un petit couteau de poche qui sera votre arme de départ. Ce qui est sympa aussi, c'est que vos armes s'obtiennent "naturellement" au fil du jeu et que vous commencez pas surarmée comme dans un RE6 par ex. Par exemple, pour obtenir le lance grenade, il vous faudra trouver une certaine clé, pareil pour le lance flamme ou vous devez assemblé trois composant pour le fabriquer, il est totalement possible de finir le jeu sans trouver le lance grenade par exemple. D'autres armes plus puissante comme le magnum nécessiteront des pièces anciennes à collecter dans tout le jeu, sorte de collectible à choper pour pouvoir vous procurez les armes les plus puissantes, ou pour obtenir de précieux atout non négligeable dans votre mésaventure.Petite nouveauté également, la présence de petit personnage appelé "mister everywhere" à trouver partout dans les niveaux et à détruire, en déssouder un certains nombre vous octroieras de précieuse récompense à la fin du jeu ! Ça vaut peut être le coup de partir à leur recherche du coupRE7 récompense comme bien souvent dans les RE beaucoup le joueur, et ça fait vraiment plaisir. Terminer le jeu une première fois en facile ou normal peu importe et vous débloquerez le mode survie, l'ultime challenge du jeu. Si déjà en normal, le jeu n'est pas simple alors en survie bon courage. Ennemis plus rapide et qui tape plus fort, vie et ressources moindres, boss plus résistant, objet au préalable choper normalement dans le jeu se verront inverser ici, par exemple, la clé scorpion ne se trouvera pas au même endroit. Et comme si ça suffisait pas, vos sauvegardes seront limitées, vous devrez trouvés des cassettes pour sauvegarder votre partie, et les checkpoint seront moins nombreux. Mais une fois ce défi terminer, vous débloquerez une arme redoutable dont je tairai le nom. Ça vaut peut être le coup de tenter !Si RE7 ne manque pas de challenge, (frottez vous au mode survie et vous verrez...) Les énigmes font également leur retour dont une totalement génial basé sur un casse tête géant qui rappelle un peu "Saw". D'autres plus classiques comme le fait de replacer un objet correctement à partir de l'ombre que l'objet procure pour ouvrir une porte. Ces énigmes sont les bienvenus et pimentent un peu l'aventure, dommage cependant de pas avoir inclu la géniale énigme de "la chambre" du DLC vidéo interdite volume 1 dans le jeu de base...Les clins d'œil à RE sont nombreux également, et je suis pas d'accord avec ceux qui disent que ce jeu n'est pas Resident Evil. Les salles de sauvegarde cher à ces jeux dites "safe room" font leur retour, abandonné depuis le 5. Il sera toujours possible de stocker vos objets, munitions, armes etc... Vous reposer avec la petite musique qui va avec avant de repartir dans l'horreur, mais bien entendu la possibilité de sauvegarder. L'inventaire limité, bien que possible de l'agrandir, les objets à combiner, les herbes vertes et rouges, les différentes clés, les énigmes et surtout aussi le fait que la première partie du jeu se passe dans le manoir des Baker comme un certain RE1 font qu'on se sent dans un Resident Evil ! Si il est différent sur la forme, et je l'admet parfaitement, il a clairement du RE dans l'âme pour moi, beaucoup ne seront pas forcément d'accord avec ça mais moi je le dit haut et fort, c'est un Résident Evil. Et même si au début on se dit, c'est quoi ce machin, c'est pas du tout RE, et bien force et de constater que plus on avance, plus on se retrouve en terrain connu.Si la première partie du jeu est réellement excellente, on va dire jusqu'au bateau, c'est malheureusement moins le cas pour la deuxième, qui part dans le plus classique. En effet, arrivé au bateau, on se retrouve dans un environnement très sommaire, pas très intéressant et très court, et que dire de la mine totalement osef... C'est fort dommage car je pense qu'il y'avait vraiment matière à faire mieux. La dernière partie n'étant que du rush jusqu'à la fin en bombardant les ennemis sur notre passage, jusqu'à arriver sur le boss de fin qui n'ent est pas un...A part le boss de fin, les boss du jeu sont réussi, résistant et vous donneront pas mal de fil à retordre, et même si ils sont pas assez nombreux, ils restent intéressant à combattre et plutôt fun.Le jeu malheureusement pèche comme je l'ai dis sur sa seconde partie moins inspirée, notamment parce que le bestiaire ne se renouvelle quasiment pas du début à la fin, hors boss. En effet, voilà pour moi le plus gros défaut du jeu, à savoir un bestiaire bien trop pauvre, pour pas dire inexistant... Pendant tout le jeu, on se farciras ces espèces d'ennemis mazoutés avec différentes variantes, qui à force ne nous feront même plus peur. A tel point qu'on se dit que Capcom à rushé le bestiaire car il ne savait pas trop comment faire et si le jeu allait plaire aux joueurs, limite une phase de "test" concernant les ennemis. A tout casser, il doit y'avoir 3 ennemis différents dans le jeu, hors boss. Et je n'éxagère même pas c'est ça le pire. Du coup, la répétitivité du jeu se fait ressentir, surtout sur la fin, car affronter inlassablement les mêmes ennemis m'a saoulé au bout d'un moment.Enfin, les musiques se font très (trop) discrète, et si l'ambiance ya rien à en redire, c'est pas le cas pour l'OST qui est pour ainsi dire assez anecdotique j'ai trouvé, même la salle de sauvegarde pourtant souvent composé d'une musique mémorable dans les RE, ne m'a pas marqué. Enfin, le scénario est classique mais efficace et on comprend plutôt bien ce qui se passe, même si il faudra lire un peu. La famille Baker est attachante et vous découvrirez le pourquoi du comment ils sont devenus comme ça, la fin sans être mémorable fais dans le classique mais efficace. Le scénario est bien plus convaincant que ce ramassis sans intérêt de RE6 qui vire au nanard grotesque.Conclusion : Si RE7 pourra dérouter au départ et c'est normal, il en reste une expérience saisissante, stressante et flippante. Le retour de l'horreur, la vrai, fait plaisir à voir et le fais qu'il est bien plus de "RE" qu'il n'y paraît font que je ne me suis jamais senti dans un autre jeu. Je regrette cependant une deuxième partie beaucoup moins inspirée, qui vire au rush sur la fin. Un bestiaire honteux qui installe du coup une certaine répétitivité, un boss de fin qui est nul à chier et une OST bien trop discrète pour un Resident Evil. En dehors de ça, la relève est assurée, reste à voir si cela va continuer mais j'ai bon espoir !Les + :- Une ambiance saisissante, stressante et qui prend au trippe.- Graphiquement très joli- Assez flippant, surtout en VR !- Un challenge conséquent- Une bonne Replay value- Une première partie excellentissime- Le retour de l'horreur !- Un gameplay bien old school qui rend vulnérable.- De bon boss- Quelques énigmes vraiment très bonne- La famille Baker, vraiment des gros tarés !- Beaucoup de secret à dénicher- Fidèle à RE, clé/level design/salle de sauvegarde/ etc...- Un scénario classique mais efficaceLes - :- Un bestiaire honteux- Un chouilla court- Un boss de fin nul à chier- Une deuxième partie très en dessous de la première- OST trop en retraitNote : 17/20