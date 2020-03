Que tous les fans de retro-gaming se préparent ! Flashback et Another World, 2 jeux cultes des années 90 créés respectivement par Paul Cuisset et Eric Chahi, sont désormais réunis dans une édition unique ! Disponible dès le 16 avril 2020 en Europe, cette édition comprendra :



OST digitale des deux jeux

2 artworks de Flashback et 2 artworks d’Another World

Jaquette réversible

ANOTHER WORLD







L’histoire d’Another World :



Aussi connu sous le nom de « Out Of This World » aux Etats Unis et « Outer World » au Japon, Another World™ a acquis le statut d’œuvre culte auprès des critiques comme des gamers pour son gameplay innovant et sa mise en scène cinématographique avant-gardiste.







Another World™ narre les aventures de Lester Knight Chaykin, un jeune scientifique propulsé à travers l’espace et le temps par une expérience nucléaire ayant mal tourné. Arrivé dans un autre monde, Lester devra survivre face à l'adversité d'une terre peuplée de créatures hostiles. Il se liera d'amitié avec un être extraterrestre pour reconquérir, ensemble, une liberté perdue. Logique et dextérité seront vos atouts dans cette aventure, face aux nombreux obstacles qui vous attendent.







Caractéristiques :



Version remasterisée : graphismes HD fidèles au design d’origine

3 modes de difficulté : Normal, Difficile (équivalent au challenge d’origine) et Hardcore

Une expérience plus immersive : choisissez entre les bandes sons et FX remasterisées, les sons originaux et la bande son CD originale









FLASHBACK







L’histoire de Flashback :



L’incontournable du jeu d’action-aventure maintes fois classé dans les tops 100 des meilleurs jeux de tous les temps est de retour !



2142. Après s’être enfui d’un vaisseau spatial, le jeune scientifique Conrad B. Hart, se réveille amnésique sur Titan, un satellite colonisé de la planète Saturne. Ses ennemis et kidnappeurs sont à ses trousses et il devra trouver son chemin pour rentrer sur Terre, se défendre face aux dangers et démanteler un gigantesque complot extraterrestre qui menace la planète…







Caractéristiques :



Pour la première fois, jouez à la version Director’s Cut (2 scènes coupées exclusives)

Blanc ou rose ? Choisissez une des deux couleurs historiques du T-shirt de Conrad

Rejouez les niveaux déjà parcourus dans le mode entrainement

Rejouez les cutscenes déjà visionnées lors de l’aventure

Jukebox : profitez des musiques du jeu à la demande

Street Art Gallery : gagnez des points lors de l’aventure et débloquez des images à visionner

Filtre graphiques et Post-FX

Musiques et bruitages entièrement remasterisés

Une toute nouvelle fonction « Rewind » qui permettra aux joueurs de revenir en arrière pour surmonter les passages les plus corsées

Des tutoriels pour plus de confort

Flashback et Another World arrive sur Switch et PS4 dans une version boite, avec quelques goodies sympa à l'intérieur.