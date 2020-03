La NFL est l’une des marques de sports les plus performantes au monde, connue pour être une source de divertissement incroyable pour les fans, commente David Ismailer, président de 2K. Nous sommes très heureux d’être de retour avec la NFL grâce à un partenariat qui couvre plusieurs jeux vidéo axés sur le fun, des expériences faciles d’accès et sociales. C’est excitant de rapprocher l’expertise de 2K dans le développement de jeux de sports salués par la critique avec le statut reconnu de la NFL comme organisation de divertissement et de sport de dimension mondiale.

EA Sports est l'éditeur exclusif des jeux de simulation NFL, et notre partenariat avec la NFL et la NFLPA reste inchangé. Nos accords ont toujours permis le développement non exclusif de jeux sans simulation sur diverses plateformes. Notre engagement envers les fans de la NFL, qui s'étend sur près de 30 ans, n'a jamais été aussi fort, et nous vivons notre plus grande année à ce jour. Madden NFL 20 est le jeu le plus réussi de la franchise, et de nouveaux modes comme Superstar KO et nos émissions Madden NFL eSports augmentent la base de fans. Nous allons continuer sur cette lancée avec des expériences nouvelles et différentes, sur plus de plateformes et pour de nouvelles façons de jouer, dans les années à venir.

Leaders dans les secteurs du sport et du jeux vidéo, la National Football League (NFL) et l'éditeur 2K relancent un partenariat pour la première fois depuis 2004. Si 2K éditait par le passé NFL 2K, ce nouveau partenariat ne concerne pas les simulations, mais bien d'autres genres pour étendre la présence de la NFL dans le monde du jeu vidéo. Plusieurs projets sont déjà en développement et seront lancés dans le calendrier 2021 durant l’année fiscale 2022 de Take-Two.Electronic Arts n'a pas hésité à communiquer dans la foulée pour assurer que personne ne viendra concurrencer son Madden NFL.