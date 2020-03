Lors d'un récent Wired’s Answers the Web’s Most Searched Questions, un programme web durant lequel des célébrités répondent aux questions les plus posées dans les recherches Google, Norman Reedus a évoqué son amitié avec Kojima et l'avenir les concernant :



"Nous avons donc fait Death Stranding, qui a été un énorme succès, et nous sommes en pourparlers pour faire d'autres choses."



Pour le moment, les projets de Kojima Productions n'ont été évoqués que sous la forme de rumeurs et de teasing. Ainsi, de nombreux observateurs pensent que le studio réalisera son propre "Silent Hill", Hideo Kojima ayant déclaré en novembre 2019 vouloir faire le jeu d'horreur le plus effrayant. Si rien ne semble encore sûr, il semble que le développeur et l'acteur soient en passe de collaborer à nouveau, afin de, peut-être, publier un autre titre.