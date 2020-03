Après avoir été président de Nintendo of America de 2006 à 2019, Reggie Fils-Aimé va désormais siéger au conseil d'administration de GameStop à partir du 20 avril prochain.

L'industrie du jeu vidéo a besoin d'un GameStop avec une santé économique saine et dynamique. Je suis impatient de faire partie du conseil d'administration de GameStop et de contribuer à la réalisation de cet objectif.

posted the 03/09/2020 at 09:50 PM by altendorf