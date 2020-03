Bonsoir.Pour ceux qui pourrait attendre ce jeux, on a enfin un peu d'info sur ce F2P.C'est tombé ce soir, l'open bêta de Phantasy Star Online 2 est planifiée pour le mardi 17 mars a 17h (heure du Pacific Est) soit mercredi a partir de 01h00 du matin pour nous en France.Par contre, pas d'info sur la durée. La bêta fermée avait durée un peu plus de 24h le weekend du 8 février.Techniquement on pourra pas se mentir, le jeu date bien de 2012 et c'est criant avec la modélisation des persos. Une fois en jeu et en combat, on y fait plus trop attention et le gameplay prends le relai, c'est nerveux et addictif.Bref, la Beta de février m'a confirmé mon ressenti de l'époque (je l'avais testé longuement sur une version patchée an anglais sur PC), c'est très fun