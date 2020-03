Bloodborne II

Blood & Bones akaBeaucoup d'indices mystérieux peuvent nous indiqué qu'un nouvel épisode est possible pour cet univers. Une fin assez floue, des mentions de "conte inachevé" dans Déraciné, une référence au grand sage que notre personnage est devenu dans Bloodborne, des références à la poupée du rêve du chasseur, une couverture de livre rappelant celle de Bloodborne avec un personnage de dos possédant l'arme "griffe de monstre" taillée dans des os de sombrebête... les os et le sang qui vivent et réagissent au contact de la chaire dans Bloodborne.Et je ne sais pas si je suis le seul mais j'ai l'impression que la couverture de Blood & Bones cache des tentacules me faisant penser instantanément à Cthulu et à certaines créatures de Bloodborne.Un gameplay, une mythologie et une science du level design similaire à Bloodborne mais dans une autre époque et un autre territoire au delà des océans.J'y crois à un tel projet, FromSoftware travaillent certainement sur plusieurs jeux au delà d'Elden Ring.Bon il ne sera jamais pour le lancement si il existe réellement mais quel serait votre réaction ?Achat de la console Day One ?Achat de la console plus tard ?Indifférent ?