- Pas mal d'informations connue mais l'article ici est beaucoup plus claire et porte moins a confusion.



- Official Xbox magazine :



-Nemesis ne vous pourchassera pas dans les salles de sauvegardes isolées. On peut s'attendre à une exception comme le hall du R.P.D avec Tyrant dans Resident Evil 2, mais les vraies salles de sauvegardes conserveront bien leur rôle de refuge.



-Remporter des affrontements à des moments clés contre le Nemesis vous octroiera un objet rare.



-Le Grave Digger, le fameux ver géant du Resident Evil 3 original, sera bien présent. Il sera même possible de lui donner à manger des grenades.



-Les araignées géantes sont elles aussi confirmées selon le magazine et seraient bien différentes des Drain Demos, les insectes géants.



-L'article laisserait entendre qu'il y aura de nouveaux monstres.



-L'esquive parfaite, réalisée juste au moment d'être attaquée par un adversaire, peut proposer une action unique en fonction de certaines attaques uniques évitées.



-Bien que les barils rouges soient présents en nombre dans le jeu, il faudra bien réfléchir à leur usage : les utiliser pour décimer un groupe de zombies ? Ou les garder en vue d'anticiper un affrontement contre le Nemesis ?



-La ville de Racccoon City sera nettement plus grande au point de proposer des chemins variés mais aussi des raccourcis souterrains avec les stations de métro pour accéder rapidement à d'autres parties de la ville.



-Le fait que l'histoire proposera moins d'embranchements alternatifs que dans l'opus original permettra aux développeurs de proposer en contrepartie un scénario plus cohérent mais aussi beaucoup plus approfondi, notamment sur Jill, le Nemesis et l'U.B.C.S.



-Carlos aura davantage de séquences jouables que dans l'opus original.



-Certains objets facultatifs mais utiles nécessiteront que vous fassiez des allers-retours en dehors de l'objectif principal pour les acquérir.



-Jill Valentine manie son fameux Samurai Edge sur la couverture du magazine Official Xbox Magazine. Une confirmation de la présence de l'arme dans le jeu ?



- EDGE Magazine :



-Concernant le nouveau design de Jill, M. Fabiano fait remarquer que pour l'opus original, le but était que Jill se démarque nettement des autres personnages de la série, d'où son design classique.



-Mais pour le remake où tout est réalisé avec une approche photo-réaliste, le but était de créer une atmosphère crédible et donc Jill se devait d'être bien ancrée dans cette atmosphère tout en restant fidèle à son personnage et son histoire, ce qui a donné le nouveau design.