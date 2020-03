Depuis 1 an et demi je suis à fond dans mes études en informatique et ayant plus le temps de jouer, je voulait concilier ma passion du gaming avec mon métier.Du coup j'ai fait de la récupération d'ordinateurs d'entreprises, j'ai installer différents systèmes comme Windows Server, VMWare ESX ainsi que Proxmox pour pouvoir les transformer en serveur domestique.J'ai pu notamment prendre du galon au bout de quelques mois. J'ai pu mettre en service un serveur Nextcloud (cloud personnel), un serveur Jellyfin (serveur multimédia) à travers un reverse proxy Apache et en ce moment je bosse sur une machine virtuelle avec le reverse proxy Traefik et une foultitude d'applications sous docker avec double authentificationMais ce qui a retenu mon attention, c'est un sujet qui revient régulièrement sur les forums reddit, c'est le PCI Passthrough.Qu'est ce que le PCI Passthrough ? C'est le fait d'attribuer un périphérique physique à une machine virtuelle pour que cette dernière puisse avoir un accès direct et privilégié.Par exemple, avec une VM Ubuntu Server et Jellyfin (ou Emby, Plex etc), je peux faire en sorte que le transcodage des vidéos soit effectué par ma carte graphique au lieu du CPU. J'économise pas mal en ressources et ca m'évite d'avoir un serveur physique entièrement dédié à mon serveur multimédia.Mais mon plus gros kiff c'est d'avoir pu créer une VM dédié au gaming. Pour l'instant j'ai pas pu le faire sous Windows car Nvidia bloque l’accès lorsque la virtualisation est detecté mais bizarrement j'ai eu aucun soucis avec les driver Nvidia sous Ubuntu....J'ai pu créer une VM Ubuntu Desktop avec le client Steam installé ainsi que récupérer le signal vidéo sur mon écran.Que ce soit les jeux Linux qui tournent en natif ou les jeux Windows via Proton, le résultat est bluffant.En allant plus loin, j'ai pu utiliser la fonction streaming de Steam pour diffusé mes jeux à travers mon réseau local. Ultra Street Fighter IV en 60 fps en streaming qui lui meme tourne sur une machine virtuelle, du délireSi des membres veulent en savoir plus, je ferait surement un tuto à ce sujet. C'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent un serveur qui puisse servir des services dans tout les domaines.Voici quelques vidéos à ce sujet :