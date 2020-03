Un nouveau bateau de croisière arrive au port de Niaowu; Pourquoi ne pas en profiter pour aller s’y détendre et faire quelques jeux ?Différents types de divertissements seront disponibles à bord. Des missions vous seront également proposées, vous ne pourrez les réaliser que via ce bateau de croisière.Ryo aura également la possibilité de remporter de nouvelles tenues qui seront obtenues en effectuant les mini-quêtes.Les enjeux sont grands, mais les récompenses en valent la chandelle !A propos du DLC :Titre : Big Merry CruisePrix : 3.99€Sortie : 17 mars 2020Plateforme : PS4 / PC* Big Merry Cruise sera disponible à l’achat individuellement le jour de sa sortie sur le PlayStore et l’Epic Game Store. Les joueurs qui ont acheté le Season Pass verront les DLC devenir automatiquement disponibles le jour de la sortie.

posted the 03/09/2020 at 10:40 AM by leblogdeshacka