Salut,Je voulais savoir à combien vous estimeriez ma tour gaming :- Boitier Fractal Design Define Nano S- Processeur Intel Core i5 9400F (Ventirad: Cryorig M9i)- Carte mère Msi MPG Z390I- Corsair Vengeance LED 16 Go 3000Mhz- Alimentation Corsair SF450 Platinum- Carte graphique Gigabyte OC Gaming GTX 1660- Disque dur Crucial SSD MX500 500 Go M.2- 4 ventilateurs Fractal Design dont 2 LEDJe vous remercie !

Like

Who likes this ?

posted the 03/08/2020 at 12:58 PM by damrode