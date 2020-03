Salut les gars,Je me débarrasse de vieux PC qui m'ont servi pour diverses expériences (serveur Proxmox, Batocera/Recalbox, Steam etc.) car beaucoup ne me servent plus et je préfère m'en débarrasser à petit prix.Dans une optique de recyclage, j'ai voulu éviter que ces appareils partent à la poubelle mais le probléme c'est que ca prend de plus en plus de placeMeme si ils sont assez anciens, ils peuvent encore servir pour diverses taches :- PC dédié à l'émulation (Batocera/Recalbox/Retropie)- Serveur Linux pour créer des machines virtuelles KVM ou des conteneurs LXC/Docker (Proxmox VE)- Bureautique (Windows 10 ou Ubuntu)Plus de renseignements par MP.