Les spécifications de la PS5 sont incroyablement excitantes, plus spécifiquement pour nous, c'est la puissance graphique supplémentaire et l'inclusion de l'architecture Ray Tracing. Notre studio a parcouru un long chemin en quatre ans et Martha Is Dead s'efforcera d'atteindre un niveau photo-réaliste. Nous sommes ravis de voir le matériel de nouvelle génération arriver pour nous aider à apporter notre vision aux joueurs.

Nous avons beaucoup travaillé afin d'utiliser les textures avec les plus hautes résolutions possible sur PS4; néanmoins, la PS5 nous permettra d'utiliser une incroyable densité de Texel, jusqu'à 4096px / m, ce qui signifie que le visuel sera entièrement détaillé également dans des résolutions plus élevées. C’est l’une des avancées les plus importantes en matière de capacité visuelle que nous attendions.

Luca Dalco, le chef du studio LKA à qui on doit le jeu vidéo Matha is dead s'est confié dans le dernier numéro de l'Official PlayStation Magazine UK: