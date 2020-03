Longue liste en 3 vidéos de jeux N64 annulés connus à ce jour et ne comprenant pas les reports sur des consoles ultérieures (comme le Fire Emblem 64 ou Kirby Air Ride). Certains jeux n'ont pas de vidéo de gameplay voire même pas d'images mais ont été mentionné dans des magazines à l'époque.Parmi les jeux first-party (Nintendo), on peut compter :- Super Mario 64 2- Mario Artist- "Cabbage"- Pokémon RPG- 64 Wars- Pilotwings 64 2Quelques jeux tiers annulés :- Contra 64- Glover 2- South Park 2- Doom Absolution- Metal Slader Glory 2 (par Hal Laboratory)- F-1 World Grand Prix 3

Did You Know Gaming? (anglais)