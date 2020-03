Bonjour,



j'ai profité de la promo du jeu à 17e sur le psn pour enfin tester ce jeu que tant de monde encensait à l'époque. (et qui disparait bien vite des esprits quand il faut faire un top dans l'année mais bon, les trolls sur le net qui se paluchent sur un jeu et qui l'oublie le lendemain on connait bien ->attaque made in gamekyo)



Bref blague à part, ce jeu souffle le chaud et le froid voir le glacial par moments.

Au bout de 8 heures de jeu, on sent bien que ca va etre que le gameplay qui va sauver le jeu.

Parce qu'au sinon c'est moche, voir ultra moche, c'est un semi open world avec des zones minuscules, avec des murs invisibles partout (je pensais pas revoir ca dans la génération ps4, mais si y'a encore des développeurs qui sont bloqués dans les années 2000).

La musique est soit typiquement cliché, soit typiquement casse couilles à tourner en boucle (merci zelda botw d'avoir compris qu'il vaut mieux de la musique d'ambiance que de mettre de la musique rock /classique en boucle à te rendre fou).

Le scénario est d'un vide abyssal, entre un début qui te promet un ile fantastique/magique/mysterieuse alors que c'est une ile tout ce qu'il y a de plus basique (aucun mystere, des lieux spéciaux à trouver sans aucun interet), les personnages sont tout ce qu'il a de plus banal, et je parle même pas de ce ridicule de vouloir mettre toutes les couleurs du monde sur les cheveux des personnages pour les distinguer. LOL le chara design. Bon lui il a les cheveux bleus, elle elle est rousse, lui il est rouquin lol

Cette progression dans l'ile est vraiment d'un lourd, tu visites une zone, y'a une personne à sauver, tu peux pas avancer dans le jeu tant que tu l'as pas sauvé, et quand tu as sauvé la personne on revient au camp des naufragés et on débloque un nouveau truc.

Débloquer au fur et à mesure les modules en fonction des personnes que l'on sauve ok, mais moi j'aurai voulu rentrer quand je veux et ne pas etre obligé de supporter ce découpage de la progression à cause du scénario. Scenario indigeste pour le moment.



J'ai deja parlé du level design completement flingué? oui.



Bon en résumé, le gameplay est très bon, c'est nerveux, les combats contre les boss sont cools, le coté RPG est sympa quoique classique pour le moment (farmer, level up les armes, les armures, créer des objets), c'est fluide (vu la gueule du jeu, manquait plus le contraire).



Je sais que c'est un jeu ps vita, mais c'est clairement indigne de sortir ca sur ps4, aucune amélioration, aucun upgrade des textures pour que ca crée l'illusion d'etre un jeu ps4. C'est même pas digne d'une ps3.



les plus:

-le gameplay



les moins:

-tout le reste



En résumé:

Gameplay>all ce qui suffit à rendre un jeu intéressant et d'avoir envie de continuer.