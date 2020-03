André Chéret, le père de « Rahan », est mort Le dessinateur, âgé de 82 ans, s’est éteint jeudi 5 mars. En 1969, il avait crée, avec le scénariste Roger Lécureux, le plus célèbre héros préhistorique de la bande dessinée.

posted the 03/07/2020 at 01:30 PM