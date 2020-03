No Straight Roads

A la direction, Wan Hazmer Lead Game Designer deet Daim Dziauddin, le concept artist dea été créé avec l'intention d'élever le rôle de l'audio dans le game design sans le transformer en un jeu de rythme et utiliser des visuels forts pour raconter une histoire, exprimer des cultures et des idéaux de la musique.Le doublage Français est assez rare sur ce type de production mais au vu d'une partie du casting déjà dévoilé et qui s'annonce très prometteur, je voulais faire un petit rappel !(Sora, Titeuf, Spiderman, Jesse Eiseinberg, Andrew Garfield...) qui incarne Zuke.(Kairi, Jennifer Lawrence, Dakota Fanning...) qui prête sa voix au personnage de Mayday.(Bulma, Anastasia, Dory, Julia Roberts, Lea Thompson, ...) dans le rôle de Tatiana.(Elsa dans La Reine des Neiges) pour le personnage de Sayu.(Goku, Soldat 76 dans Overwatch ou encore David Boreanaz) dont le rôle n'est pas encore annoncé.(Principalement la voix de Vegeta) pour DJ Subatomic.(Lara Croft et voix reguliere d'Angelina Jolie)Et pour les anti-vf il y aura aussi un doublage Anglais et Japonais !