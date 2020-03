Mon pc m'a laché dimanche dernier, et après plusieurs tests, j'ai trouvé le coupable. La carte mère. asus Z 97 A qui n'alimente plus le cpu via le 8 pin. J'avais deja réussi il y a quelques années de réparer le pc suite à une distorsion des pin du socket cpu, mais là on dirait bien que c'est la fin.



Je comptais changer de pc pour cyberpunk 2077, mais me voilà forcer de changer plus tot que prévu.



Je compte garder mon boitier fractale design define R4 et ma carte graphique gtx 1060 6 go.



Pour le reste je vais tout changer.



Merci de me donner des indications sur un futur update de mon pc, sachant qu'il faudra une nouvelle carte mère, un nouveau processeur et de la mémoire vive DDR4 au moins.



Merci à ceux qui vont répondre.